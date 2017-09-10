На Ивано-Франковщине автомобиль влетел в остановку, один человек погиб

В Ивано-Франковской области легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, в результате один человек погиб, еще четверо травмированы.

Как сообщили в управлении по гражданской защите Ивано-Франковской облгосадминистрации, авария произошла в субботу, 9 сентября, в с.Черче Рогатинского района.

«33-летний водитель «Дэу Сенс» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Москвич-М4120», который двигался впереди в попутном направлении. В результате столкновения «Дэу Сенс» вынесло за пределы проезжей части вправо, где он врезался в автобусную остановку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на мосту Патона "Москвич", набитый оружием, влетел в грузовик (фото, видео)

О травмах водителей не сообщается. Известно, что пострадала только пассажирка «Москвича» - 46-летняя жительница с. Черче. У нее ушиб мягких тканей правого плечевого сустава и ушиб мягких тканей правого века. После оказания медицинской помощи пострадавшая от госпитализации отказалась.

На автобусной остановке пострадали четыре женщины: 78-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Рогатинской центральной районной больницы. Еще одна пострадавшая - 65-летняя женщина – госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой левого тазобедренного сустава.

Еще две пострадавшие отказались от госпитализации после оказания им первой медицинской помощи.