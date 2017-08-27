В Одессе возле ночного клуба драка переросла в стрельбу, есть раненый

В Одессе возле ночного клуба произошла драка с применением оружия, один человек ранен.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в ночь на 27 августа в одном из ночных клубов между посетителями произошла ссора, которая на улице переросла в драку.

«Со слов очевидцев, участники конфликта были между собой знакомы. Один из мужчин, которые отдыхали с ними в одной компании, пытался прекратить конфликт», - рассказали в полиции. Затем он выстрелил из травматического пистолета.

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В результате один из участников драки получил ранение в ногу. Стрелявший задержан.

Советник начальника Главного управления Национальной полиции в области Руслан Форостяк подтвердил УНИАН факт случившегося. По его данным, открыто уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в парке Киева на улице Гончара мужчина устроил стрельбу из револьвера.