В парке Киева мужчина устроил стрельбу из револьвера (фото)
16:53, 27 августа 2017Происшествия
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На данный момент уточняются обстоятельства происшествия, мужчина задержан.
На улице Гончара в столице произошло ЧП, предположительно, пьяное. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан предположительно пьяный мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", - говорится в сообщении.
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Следственно-оперативная группа и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова.
"Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в dtp.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, 24 августа неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер.
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