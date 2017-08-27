В парке Киева мужчина устроил стрельбу из револьвера (фото)

На улице Гончара в столице произошло ЧП, предположительно, пьяное. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан предположительно пьяный мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова.

"Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, 24 августа неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер.