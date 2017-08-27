В парке Киева мужчина устроил стрельбу из револьвера (фото)

16:53, 27 августа 2017
Происшествия
475

На данный момент уточняются обстоятельства происшествия, мужчина задержан.

На улице Гончара в столице произошло ЧП, предположительно, пьяное. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан предположительно пьяный мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтрельба в Киеве: полиция рассказала детали убийства иностранца (фото, видео)

Следственно-оперативная группа и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова.

"Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в dtp.kiev.ua. 

Как сообщал УНИАН, 24 августа неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в Киеве#стрельба из револьвера