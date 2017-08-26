В балаклавах и с битами: в Одесской области напали на главного редактора местной газеты

В Овидиопольском районе Одесской области задержаны три человека, избившие главного редактора газеты «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, нападение было совершено вечером 25 августа.

Установлено, что журналист одного из районный интернет-изданий возвращался на своем автомобиле домой. Мужчина во время движения увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В это время три человека в балаклавах с битами напали на него и начали бить. Мимо проезжал сосед потерпевшего и вмешался в драку. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия.

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«Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции лица трех злоумышленников установлены. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия», - сообщили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель главка, нападение было совершено на главного редактора «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе.

Нападавшие - жители города Черноморск, по предварительным данным, спортсмены, члены спортивного кикбоксерского клуба.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу вечером, 25 августа, на ул. Грушевского в Одессе произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил - Одесса" и внедорожника. В результате ДТП 12 человек травмированы, один человек погиб, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировал ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделении медицинского учреждения, где скончалась", - говорится в сообщении.