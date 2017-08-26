В результате ДТП с участием автобуса в Одессе 12 людей получили травмы, 1 погиб

В пятницу вечером, 25 августа, на ул. Грушевского в Одессе произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил - Одесса" и внедорожника.

В результате ДТП 12 людей травмированы, один человек погиб, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где скончалась", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших также есть три ребенка, которые находились во внедорожнике.

"Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, два других ребенка получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - отметили в полиции.

По данным пресс-службы Управления патрульной полиции Одессы, столкновение трех транспортных средств произошло в районе центрального автовокзала.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который откинуло на попутно движущийся микроавтобус.

Напомним, в Киеве на площади Тараса Шевченко водитель автобуса въехал в остановку, где в это время находились люди. Благодаря тому, что автобус двигался на маленькой скорости, пострадавших в результате ДТП не было. Сам водитель с места аварии сразу уехал.