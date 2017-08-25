Луценко озвучил новые подробности инцидента возле Кабмина: взрывчатку бросали в авто с бойцами ВСУ, но она отскочила

В уголовном производстве по факту взрыва на улице Грушевского 24 августа, в результате чего пострадали три человека, есть подозреваемые. Как сообщает Эспрессо.TV, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных сил Украины, однако отскочило от авто и разорвалось, тяжело ранив гражданских людей.

Читайте такжеВзрыв у Кабмина в Киеве: что известно об инциденте на День Независимости (фото, видео)

Он уточнил, что в понедельник у производства появится «правильная классификация».

Луценко подчеркнул, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения. Полиция отрыла уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.