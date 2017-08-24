Взрыв в Киеве: стало известно в каком состоянии находятся пострадавшие

По собственной информации журналистов "ТСН" угрозы для жизни людей, пострадавших при взрыве в Киеве нет. Об этом говорится в вечернем сюжете "ТСН".

По предварительным данным, неизвестные лица бросили на улице Грушевского светошумовую гранату.

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Это произошло в нескольких сотнях метров от Крещатика, где прошли основные празднования Дня Независимости. Свидетели рассказывают, что сначала вообще не поняли, что случилось. "Мы увидели, что под парапетом лежит женщина, на ней была цветная одежда. И кто-то возле нее еще был. Они были ранены осколками в голову. Почему в голову, потому что граната была брошена выше парапета. Мы увидели большое пятно – выгорело такое пятно", - рассказал очевидец событий Юрий Ясенчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения. Сообщалось, что пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи.

Полиция открыла дело по статье "Покушение на умышленное убийство". Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв на улице Грушевского в Киеве мог быть спланированным терактом.