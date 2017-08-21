На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
13:54, 21 августа 2017Происшествия
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Погиб 20-летний житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожный путь в неположенном месте.
Мужчина переходил пути в непредназначенном месте / фото УНИАН
В Харьковской области вблизи пгт Боровая поезд насмерть сбил мужчину.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.
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«Грузовым поездом сообщением Купянск-Узловой – Святогорск был смертельно травмирован 20-летний житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте», – говорится в сообщении.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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