На Херсонщине мужчина убил своего работодателя кувалдой

В Херсонской области мужчина убил кувалдой работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Правоохранители Голопристанского отделения полиции получили сообщение о ссоре в одном из сел района. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, обнаружила во дворе тело 61-летнего владельца дома со следами насильственной смерти.

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Соседи погибшего сообщили, что видели как со двора потерпевшего выбегал неизвестный и описали его приметы. В течение часа злоумышленник был задержан, им оказался 36-летний наемный работник потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления.

Сам мужчина заявил, что работодатель был пьян и стал его оскорблять. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил металлическую кувалду и нанес потерпевшему несколько ударов, от которых мужчина скончался. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцяти лет).

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина убила парикмахершу из-за плохой прически своего мужа. Женщина побила парикмахершу, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.