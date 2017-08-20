В Киевской области в результате столкновения автомобилей погиб трехлетний ребенок.

Об этом Главное управление Национальной полиции в Киевской области сообщает в Facebook.

«Сегодня на автодороге при въезде в пгт Буча нетрезвый водитель с женщиной-пассажиром на автомобиле "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством Renault Kangoo.

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В авто находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми - девочками 3, 6 и 15 лет. Все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Самая маленькая девочка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Установлено, что водитель "ВАЗа" находился в нетрезвом состоянии. Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.