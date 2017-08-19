Киевские оперативники разыскали мужчину, похищенного вчера на бульваре Перова

Киевские оперативники разыскали похищенного вчера вечером на бульваре Перова мужчину.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, после получения сообщения о похищении оперативники проанализировали всю собранную информацию, установили личность потерпевшего. Это киевлянин, 1995 года рождения.

После принятых мер полицейские выяснили и его местонахождение. Сейчас мужчина находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи.

«В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что не имеет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми», - информируют в полиции.

Отмечается, что после проведения проверки будет дана ​​окончательная правовая оценка происшествия.

Как сообщал УНИАН, утром столичная полиция сообщила, что следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины по факту похищения мужчині на бульваре Перова в Днепровском районе Киева.

Информацию о похищении мужчині полицейские получили вчера поздно вечером.

На месте правоохранители изъяли две биты. Согласно информации полицейских, было установлено, что к припаркованному «БМВ» подъехал большой темный автомобиль, из которого вышли люди с битами. Они повредили «БМВ», вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после этого посадили в свою машину и уехали с места происшествия.