В Киеве полиция обнаружила автомобиль с мертвой женщиной
15:51, 19 августа 2017Происшествия
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Страшная находка ждала полицейских в Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и свидетелей происшествия \ УНІАН
В Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской обнаружили мертвую женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
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На месте обнаружения автомобиля работает следственно-оперативная группа, которая осуществляет осмотр, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев.
Полицейские осматривают прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения.
Материалы о происшествии должным образом зарегистрированы.
Причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.
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