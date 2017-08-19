В Киеве полиция обнаружила автомобиль с мертвой женщиной

В Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской обнаружили мертвую женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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На месте обнаружения автомобиля работает следственно-оперативная группа, которая осуществляет осмотр, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев.

Полицейские осматривают прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения.

Материалы о происшествии должным образом зарегистрированы.

Причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.