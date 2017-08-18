Полиция открыла дело о смерти парикмахерши в Киеве и ищет женщину, которая жестоко ее избила

Полиция Киева открыла уголовное производство и разыскивает женщину, подозреваемую в жестоком избиении парикмахера.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, несколько дней назад в дежурную часть обратилась киевлянка 1968 г.р., которая работает в парикмахерской, и рассказала, что возле дома ее избила неизвестная женщина.

После открытия уголовного производства пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Через несколько дней женщине стало плохо, из подземного перехода возле станции метро «Святошин» ее доставили в больницу, где она на следующий день скончалась.

Окончательную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

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В ходе проведения оперативно-следственных действий было установлено лицо, которое может быть причастно к нанесению потерпевшей телесных повреждений. Оперативники работают над установлением его местонахождения и задержания.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook: «Киев. Днепровский район. Парикмахерская в подземном переходе. 14 августа мастерица подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была «крайне недовольна прической мужа», и нанесла телесные повреждения парикмахеру. Вчера от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице».