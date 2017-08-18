На Киевщине семье подбросили хлебницу со взрывчаткой, пострадавшие получили осколочные ранения (фото)

В с. Мирное Киевской области 17 августа произошел взрыв в частном дворе. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

Молодые супруги нашли в своей недостроенной уборной деревянную хлебницу. Когда они ее открыли, сработало заложенное взрывное устройство.

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Пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство ч.2 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подробности случая устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Ривне АТОшник бросил гранату в дом, где находились семь человек. Злоумышленником оказался 31-летний житель села Курозваны.