В Ривне АТОшник бросил гранату в дом, где находились семь человек (фото)

В Ривне вечером 17 августа участник АТО бросил гранату РГД-5 в жилой дом на улице Спартака, где находилось семь человек. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель села Курозваны Гощанского района Ривненской области. Мужчина ранее находился в зоне АТО, у него также изъяли удостоверение участника боевых действий.

Никто из находившихся в доме людей не пострадал.

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Установлено, что злоумышленник время от времени наведывался к своей сожительнице, которая проживает в доме на улице Спартака в Ривне. Двухэтажный дом принадлежит ее матери. Хозяйка сдавала одну из комнат на втором этаже 56-летнему уроженцу Одесской области. Между квартирантом и сожителем дочери неоднократно возникали конфликты. В тот вечер спор едва не закончился трагически. 31-летний мужчина бросил гранату в комнату квартиранта. Его жизнь спасло то, что взрывная волна пошла вверх, повредив стены, окно и имущество.

Работники взрывотехнической службы ГУНП с места происшествия изъяли рычаг, кольцо с чекой и обломки гранаты РГД-5, которые направлены на экспертизу в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по пункту 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские задержали 31-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре парень "отдыхал" на лавочке во дворе жилого дома с пистолетом и гранатой. Во время проверки документов и при поверхностном осмотре мужчины в кармане его шорт полицейские обнаружили магазин с тремя патронами калибра 9 мм.