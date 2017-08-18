В Киеве женщина убила парикмахершу из-за плохой прически своего мужа

В Киеве в больнице скончалась парикмахер, которой нанесла телесные повреждения женщина, недовольная прической своего мужа. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Киев. Днепровский район. Парикмахерская в подземном переходе. 14 августа мастерица, 1988 года рождения, подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была «крайне недовольна прической мужа», и нанесла телесные повреждения парикмахеру. Вчера от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице», - написал Аброськин.

Читайте такжеВ Одесском СИЗО арестованный убил и расчленил сотрудницу изолятора

Как сообщал УНИАН, в Виннице женщина на кладбище воровала цветы с могил бойцов АТО и продавала их, чтобы купить алкоголь.