Бизнес на кладбище: женщина в Виннице воровала цветы с могил бойцов АТО и продавала их

В Виннице женщина похищала цветы с могил бойцов АТО и перепродавала по 85 гривен. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Воровку вычислили по камерам наблюдения. Исчезновение цветов с могил бойцов на Аллее славы заметили родные и побратимы павших воинов. Они и пожаловались в полицию.

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За надругательство над могилами женщине грозит до трех лет тюрьмы. В полиции она рассказала, что продавала украденные цветы, чтобы покупать себе спиртное.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине мужчина, выдавая себя за пациента, обокрал посетителей и персонал больницы. Злоумышленник, выдавая себя за пациента, проникал в кабинеты и похищал вещи, которые лежали без присмотра.