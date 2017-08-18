В Одессе расследуют халатность работников СИЗО после жестокого убийства сотрудницы

В Одессе начато расследование по факту служебной халатности сотрудников СИЗО, приведшей 17 августа к убийству арестованным женщины-инспектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по факту гибели сотрудницы Одесского СИЗО органами полиции начато уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

«Кроме того, следователями прокуратуры Одесской области в четверг начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - подчеркнули в прокуратуре.

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Также сообщается, что правоохранителями разоблачен 39-летний заключенный, который обоснованно подозревается в совершении убийства.

На место происшествия выезжали прокурор области Олег Жученко и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Продолжаются соответствующие следственно-оперативные действия.

Как уточнили УНИАН в региональном главке полиции, убита 34-летний инспектор СИЗО.

По некоторым данным, подозреваемый, который исполнял функции разносчика еды, задушил жертву, а потом расчленил топором тело и бросил в мусорные контейнеры.

Проверяется несколько версий происшествия, в том числе – изнасилование и возможная причастность к преступлению других лиц.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Сообщение об исчезновении на территории СИЗО сотрудницы изолятора поступило в 19:00. В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что работники СИЗО на протяжении двух часов самостоятельно осуществляли поиски, в результате чего обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции Одессы и СИЗО разоблачили подозреваемого - 39-летнего арестованного, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.