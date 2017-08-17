В Одесском СИЗО арестованный убил и расчленил сотрудницу изолятора

В Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Одесского следственного изолятора исчезла сотрудница.

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Работники СИЗО на протяжении двух часов самостоятельно осуществляли поиски, в результате чего обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.

«В ходе проведения розыскных мероприятий в хозяйственной части СИЗО в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело пропавшей и ее вещи», - сообщили в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции Одессы и СИЗО разоблачили подозреваемого. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Злоумышленник задержан и найдено орудие убийства», - заявили в отделе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и СИЗО.