В Украине под стражей в СИЗО находятся более 120 военных, из них 100 – на Донбассе
Об этом представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк сообщил сегодня во время брифинга в Киеве.
Представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк заявляет, что на территории Украины в следственных изоляторах содержится под стражей свыше 120 военных ВСУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга в Киеве.
По его словам, из них 100 бойцов находятся в СИЗО на территории Донбасса.
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«По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержится под стражей свыше 120 военнослужащих ВСУ, причем на территории Донецкой и Луганской области в этих учреждениях содержатся более 100 военнослужащих», - сказал Частюк.