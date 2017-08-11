В Украине под стражей в СИЗО находятся более 120 военных, из них 100 – на Донбассе

Представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины полковник Сергей Частюк заявляет, что на территории Украины в следственных изоляторах содержится под стражей свыше 120 военных ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга в Киеве.

По его словам, из них 100 бойцов находятся в СИЗО на территории Донбасса.

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«По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержится под стражей свыше 120 военнослужащих ВСУ, причем на территории Донецкой и Луганской области в этих учреждениях содержатся более 100 военнослужащих», - сказал Частюк.