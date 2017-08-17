В полиции не подтверждают, что мужчина в отеле "Крещатик" требует встречи с генконсулом РФ

В Киеве мужчина уже более 2-х часов находится на защитной сетке на уровне третьего этажа гостиницы «Крещатик», угрожая прыгнуть вниз. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, пока мотивы мужчины неизвестны.

Читайте такжеВ центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик": требует генконсула РФ (фото)«Поступил вызов о том, что человек вышел на козырек отеля, пытаясь совершить самоубийство, или с какими-то своими целями. Цель его пока я не могу выяснить. Это будет выяснено отдельно после завершения инцидента», - сообщил УНИАН представитель полиции.

Кроме того, в полиции не подтвердили информацию о том, что мужчина требует встретиться с генконсулом России.

Как сообщал УНИАН, неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде, который угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы «Крещатик», находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской «Альфа Банка».

Полиция оцепила территорию перед входом в отель и предпринимает попытки общаться с мужчиной, который периодически курит сигареты. Неизвестный разговаривает с охранником, который находится на балконе, соглашается посмотреть какие-то документы.

Свидетели инцидента - работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином. Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля.

На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.