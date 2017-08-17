Появились фото мужчины, который в центре Киева с угрозами прыгнуть с 3-го этажа якобы требует генконсула РФ
На балконе здания, примыкающего к сетке, находился охранник отеля, который пытался уговорить мужчину перелезть из сетки на балкон.
Появились фото мужчины, который угрожает прыгнуть из окна гостиницы «Крещатик» в центры Киева.
Корреспонденты УНИАН сделали фото мужчины, который на третьем этаже отеля через балкон попал на сетку и начал угрожать прыгнуть.
Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу “Крещатик” и осуществляет попытки общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.
На балконе здания, примыкающего к сетке, находился охранник отеля, который пытался уговорить мужчину перелезть из сетки на балкон.
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Неизвестный разговаривал с охранником, соглашался посмотреть какие-то документы.
Свидетели инцидента - работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином. Они также говорят, что на сетку то попал именно через балкон отеля.
На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.