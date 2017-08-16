В Житомирской области спасатели ликвидировали возгорание торфа на землях запаса поселкового совета

На Житомирщине в Олевском районе пожарные ликвидировали возгорание торфа на землях запаса поселкового совета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 15 августа в 9:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи села Озеряны Олевского района на землях запаса Новоозерянської поселкового совета возникло возгорание торфа.

На тушение пожара было направлено отделение пожарных пожарного поста поселка Новоозерянка. На месте происшествия было установлено, что тлеют залежи торфа глубиной 0,3 - 0,4 м на площади 0,06 га. До ближайшего естественного водоема было около 1,5 км, откуда и осуществлялся забор воды на тушение пожара.

Усилиями пожарных в 19:30 пожар ликвидировали. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Это уже второй раз на этой неделе спасатели ликвидировали пожар на торфополях Олевского района, не допустив его распространения на значительную площадь.