В Харькове две машины насмерть сбили женщину, водители скрылись

В Харькове 7 августа в 02:13 в районе супермаркета на Московском проспекте обнаружили тело неизвестной женщины возрастом около 35 лет. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе областной полиции.

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По словам очевидцев, на пострадавшую совершил наезд легковой автомобиль, а затем - микроавтобус. Оба транспортных средства с места ДТП уехали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортними средствами) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность женщины, и ищет водителей, причастных к ее гибели.