Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись четыре автомобиля (видео)

В центре Киева произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На О.Гончара, 81, водитель автомобиля Mitsubishi, летел в сторону Ярославового Вала, чтобы объехать пробку он выезжает на полосу встречного движения, где бъется "лоб-в-лоб" с автомобилем Daewoo, от чего последнего отбрасывает ВАЗ. За автомобилем Mitsubishi на встречку так же выехал и водитель BMW X5. Он въехал в заднюю часть автомобиля Mitsubishi", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что сразу после аварии, водитель вместе со своими пассажирами скрылись. Сейчас ведутся их поиски. К счастью, серьёзных травм никто не получил.

Ранее в Киеве легковушка насмерть сбила водителя троллейбуса, вышедшего на дорогу, чтобы его отремонтировать.