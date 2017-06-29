В Одесской области двое неизвестных избили председателя сельсовета

В Одесской области двое неизвестных избили председателя Нестоитского сельского совета Подольского района Михаила Загария.

Как сообщили УНИАН сегодня в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Подольский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что за медицинской помощью обратился председатель Нестоитского сельского совета.

Правоохранителям мужчина пояснил, что неизвестные напали на него возле его дома. Избив потерпевшего, они скрылись на легковом автомобиле.

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По словам представителя регионального полицейского главка, по факту нападения на Загария открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Нападение произошло на текущей неделе.

В Центре развития местного самоуправления в Одесской области не исключают, что нападение может быть связано с позицией потерпевшего в вопросе объединения общин. Отмечается, что потерпевший отстаивал создание Нестоитской громады.