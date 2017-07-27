В Киеве спасатели продолжат разбирать завалы на месте взрыва в многоэтажке

Спасатели сегодня продолжат разбирать завалы на месте взрыва в 9-этажном жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«27 июля запланировано продолжение работ по разборке завалов, заседание комиссии ТЭБ и ЧС г. Киева по определению пригодности дома и аварийного подъезда для дальнейшего проживания», - говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что причина взрыва устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал. Жители аварийного подъезда отселены в общежитие университета им. Т. Шевченко и к родственникам.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.