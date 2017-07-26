Взрыв в столичной многоэтажке: полиция возбудила дело о нарушении пожарной безопасности

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности относительно взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, причины взрыва устанавливаются.

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«Следственным отделом Голосеевского управления полиции собранные материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15:52 в столичное управление ГСЧС поступила информация о взрыве неизвестного происхождения в 9-этажном жилом доме на ул. Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе Киева.

После осмотра места взрыва выяснилось, что произошло обрушение перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. Погибла пожилая женщина.