Мэр Черкасс обнаружил в почтовом ящике корпус от гранаты и записку с угрозами

Утром, 24 июля, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко нашел в своем почтовом ящике предмет, похожий на гранату. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

Согласно сообщению, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог с собакой и взрывотехники. Во время осмотра места происшествия установлено, что найденным предметом оказался ржавый корпус от гранаты Ф-1, в котором находилась записка с угрозами.

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Как сообщают в полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

25 июля на брифинге Бондаренко в комментарии местным СМИ сказал, что подобные угрозы «серьезно не воспринимает».«Такие угрозы - это на уровне третьего класса, я их серьезно не воспринимаю. Мне вчера охрану предлагали, однопартийцы говорили: «Мы будем ночевать». Я не собираюсь нанимать охрану. С охраной полгорода ходит. Чтобы охранять потом охранников еще?» - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, в Харькове неизвестные бросили гранату во двор частного дома. У здания были повреждены окна и разрушено крыльцо, никто из людей не пострадал.