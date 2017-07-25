Убийство бойцов АТО в Днепре: задержаны двое подозреваемых

В Днепре в больнице им. Мечникова находятся четверо мужчин, подозреваеых в нападении на участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого два человека погибли, еще несколько человек получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного управления национальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

По его словам, мужчины получили ранения в результате перестрелки. Двое пострадавших из четырех пока задержаны (по ст. 208 Уголовного кодекса) - они взяты под охрану в лечебном учреждении.

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«Роль еще двух участников конфликта, находящихся в больнице, изучается в процессе следствия», - уточнил Грозь.

По его словам, в результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.р.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

По словам Грозя, трое из нападавших - жители Днепропетровской области. Еще один - иностранный гражданин.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате вчерашней перестрелки на проспекте Гагарина погибли двое участников АТО, еще пять человек получили ранения.