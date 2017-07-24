В "Борисполе" задержали гражданина Турции, которого разыскивает Интерпол за убийство
14:55, 24 июля 2017Происшествия
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Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня в пункте пропуска «Борисполь» задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за убийство.
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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В сообщении сказано, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданина Турции, 1973 года рождения, который планировал вылететь рейсом «Киев-Стамбул». При этом отмечается, что сработала база данных Интерпола, где его разыскивали за совершение неумышленного убийства.
В ГПС Украины отмечают, что задержанный «передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий».
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