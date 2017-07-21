В Житомирской области вынесли приговор горе-матери, которая оставила зимой без присмотра и еды троих детей

На этой неделе в Житомирской области к одному году лишения свободы условно приговорена мать, которая оставила зимой без присмотра троих малолетних детей.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, Новоград-Волынской местной прокуратурой обеспечено публичное обвинение по уголовному производству по факту оставления матерью своих малолетних детей зимой без еды и закрытыми в доме без отопления, произошедшему в Пулинском районе.

Приговором Червоноармейского районного суда 26-летняя женщина признана виновной в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины и назначено наказание - один год лишения свободы с испытательным сроком на один год.

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Речь идет о том, что мать троих малолетних детей в возрасте 3, 6 и 8 лет, оставив их на своего мужа, поехала получать социальную выплату на детей в другое село. Получив деньги, она не поехала домой, а пошла к знакомым, затем - к родственникам.

"Не стал заботится о малолетних детях и муж. Закрыв их в семиградусный февральский мороз в доме без отопления и еды в тот же день отправился за женой к родственникам, где они вместе гостили несколько дней", - сообщают в прокуратуре.

По материалам судебного следствия, в доме, где остались запертыми дети, было «масло и крупа, хлеба не было ... отсутствовали постель, посуда. Холод, грязь». В таких условиях они находились почти двое суток, пока соседи не вызвали представителей сельского совета, которые открыли дом. В результате такой «опеки» и переохлаждения малолетние дети заболели и попали в больницу.

По иску органа опеки и попечительства Пулинской райгосадминистрации, решением суда детей отобрали у матери без лишения ее родительских прав. В настоящее время все они находятся в коммунальном учреждении Житомирского областного совета - Центре социально-психологической реабилитации детей.