Горе-матери, которая бросила своих детей на 9 дней без еды, "светит" до 8 лет тюрьмы (видео)

Ее обвиняют в том, что она оставила в опасности детей, из-за этого годовалый сын погиб, а двухлетняя дочь попала в реанимацию. За это женщине грозит до 8 лет за решеткой, говорится в сюжете ТСН.

Как стало известно, состояние двухлетней Ани, которой удалось выжить, улучшается. В ближайшее время ее переведут из реанимации в педиатрическое отделение. По словам медиков, Аня активная, хорошо кушает, правда, пока только адаптированные смеси.

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Девочку и ее годовалого брата двадцатилетняя мать закрыла в квартире самих и просто забыла о них. Сама в это время жила в квартире нового любовника, от которого месяц назад родила еще одного ребенка.

Служба по делам детей уже готовит иск в суд о лишении ее родительских прав. "Если родители не выполняют родительские обязанности, есть закон, который предусматривает лишение их родительских прав. Служба по делам детей будет подавать иск в суд и в зависимости от того, какое решение примет суд, будет решаться дальнейшая судьба ребенка", - рассказывают в службе по делам детей.