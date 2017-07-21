В центре Одессы дерево рухнуло на автомобиль, в котором находился ребенок (фото)

В Одессе огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль «Фольксваген» и пробило его крышу. Об этом сообщает Думская.

Как рассказал водитель поврежденного авто Константин, он припарковался вдоль дорги и вышел в магазин, тогда и произошло падение. В момент ЧП в машине находился восьмилетний ребенок. К счастью, он не пострадал.

Читайте такжеПод Киевом авто снесло дерево и перевернулось (фото)

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель "Ягуара" наехал на пешеходов и врезался в дерево.