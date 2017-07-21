В центре Одессы дерево рухнуло на автомобиль, в котором находился ребенок (фото)
13:23, 21 июля 2017Происшествия
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Водитель припарковался вдоль дорги и вышел в магазин, тогда и произошло падение.
В Одессе огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль «Фольксваген» и пробило его крышу. Об этом сообщает Думская.
Как рассказал водитель поврежденного авто Константин, он припарковался вдоль дорги и вышел в магазин, тогда и произошло падение. В момент ЧП в машине находился восьмилетний ребенок. К счастью, он не пострадал.
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