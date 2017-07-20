В Киеве водитель "Ягуара" наехал на пешеходов и врезался в дерево
Водитель и двое пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
В Киеве водитель «Ягуара» совершил наезд на двух пешеходов, и, пытаясь скрыться с места ДТП, въехал в дерево. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
В сообщении сказано, что вчера ночью на проспекте Науки в Голосеевском районе Киева водитель автомобиля "Ягуар" совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу.
«По предварительным данным, водитель иномарки не успел среагировать и совершил наезд на пешеходов, которые перебегали проезжую часть. После чего владелец авто пытался скрыться с места происшествия и врезался в дерево. Врачей скорой помощи и полиции вызвали свидетели происшествия», - отметили в полиции.
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Водитель и двое пешеходов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, также в Киеве BMW на скорости влетел в автомойку, в результате чего погиб сотрудник, который первый день вышел на работу.