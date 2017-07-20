Убийство заключенного в СИЗО в Одессе: прокуратура начала расследование

Прокуратура Одесской области начала расследование по факту халатности должностных лиц Одесского следственного изолятора, в котором накануне, 19 июля, был убит заключенный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 20 июля в связи с указанным происшествием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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«В рамках расследования следователи прокуратуры проверят законность исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения», - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в среду, 19 июля, в камере следственного изолятора обнаружен убитым 40-летний заключенный.

«Тело – с признаками насильственной смерти. В связи с этим сотрудниками Малиновского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», - рассказали в прокуратуре.

Как сообщил УНИАН представитель полицейского главка, убитый подозревался в грабеже. В камере он содержался с еще тремя заключенными.

По предварительным данным, мужчине нанесли травмы, несовместимые с жизнью, острым предметом – «заточкой».