Напавший в Хургаде специально выбирал иностранных туристов в качестве жертв

Нападавший, который убил двух туристов и ранил еще четверых в отеле египетского курорта Хургада, намеренно стремился атаковать иностранцев. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на информацию египетского офицера безопасности, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеПосол Украины в Египте не подтвердил информацию, что среди погибших в Хургаде есть украинцыСобеседник сообщил, что злоумышленник - молодой человек около 20 лет, и он, по данным свидетелей, выкрикивал на арабском языке во время нападения: "Держитесь подальше, я не хочу, чтобы пострадали египтяне".

Чиновник говорит, что мужчина был одет в черную футболку и синие джинсы и имел при себе нож.

Министерство внутренних дел Египта ранее сообщило, что напавший попал на территории отеля, приплыв с общественного пляжа неподалеку.

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта распространило информацию о том, что во время нападения на отель в Хургаде были убиты двое украинских туристов. Однако позже посольство Украины в Египте опровергло информацию о гибели украинцев.