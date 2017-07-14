В Египте задержали нападавшего, который убил двух украинцев: полиция проводит допрос
Правоохранители пытаются выяснить мотив нападения.
В Египте правоохранители задержали преступника, который пробрался на пляж отеля и убил двух украинцев и ранил четырех других туристов. Об этом сообщает The Telegraph.
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В МВД Египта уже сообщили, что нападавшего допрашивают с целью выяснения мотива нападения.
При этом, как сообщает Associated Press, среди пострадавших туристов также трое граждан Сербии, и гражданин Польши.
Как сообщал УНИАН, двое украинских туристов были убиты и еще четверо травмированы в результате нападения человека с ножом на курорте в Хургаде.
Также сообщается, что мотивы совершения нападения все еще выясняются в рамках расследования. Министерство сообщило, что по предварительным данным следствия, нападавший приплыл с публичного пляжа, чтобы попасть на пляж отеля на курорте.