В Египте задержали нападавшего, который убил двух украинцев: полиция проводит допрос

В Египте правоохранители задержали преступника, который пробрался на пляж отеля и убил двух украинцев и ранил четырех других туристов. Об этом сообщает The Telegraph.

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В МВД Египта уже сообщили, что нападавшего допрашивают с целью выяснения мотива нападения.

При этом, как сообщает Associated Press, среди пострадавших туристов также трое граждан Сербии, и гражданин Польши.

Как сообщал УНИАН, двое украинских туристов были убиты и еще четверо травмированы в результате нападения человека с ножом на курорте в Хургаде.

Также сообщается, что мотивы совершения нападения все еще выясняются в рамках расследования. Министерство сообщило, что по предварительным данным следствия, нападавший приплыл с публичного пляжа, чтобы попасть на пляж отеля на курорте.