Убийство украинцев в Египте: появились фото и видео с места трагедии

В сети появились первые фото и видео с места нападения на туристов в отеле в Хургаде. На фото можно заметить окровавленных туристов.

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Кроме того, в Twitter египетские СМИ опубликовали видео, на котором видно "скорую" и как госпитализируют пострадавших туристов.

Как сообщал УНИАН, двух украинских туристов были убиты и еще четверо травмированы в результате нападения мужчины с ножом на курорте в Хургаде. Также сообщается, что мотивы совершения нападения все еще выясняются в рамках расследования.

Министерство сообщило, что по предварительным данным следствия, нападавший приплыл с публичного пляжа, чтобы попасть на пляж отеля на курорте.