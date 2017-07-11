Под Киевом автомобиль на АЗС врезался в газовый модуль: в результате взрыва есть жертвы (фото)

В Бородянском районе Киевской области в результате взрыва емкости с газом с последующим горением погиб человек, еще один пострадал.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель-Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС «UPG». В результате чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС «UPG» локализован и в 19:45 ликвидирован. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 14 человек личного состава.