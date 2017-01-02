В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает LB.ua.

По словам свидетелей, автомобиль Toyota Crown, двигаясь в направлении моста имени Патона, по непонятным причинам наскочил на бордюр, вылетел на тротуар и врезался в осветительную опору. Удар пришелся на левую сторону. Сотрудники АЗС, возле которой произошло ДТП, помогли водителю праворульной Toyota выбраться из авто, вызвали "скорую помощь" и спасателей.

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Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии. Чтобы достать тело пассажира, понадобилась помощь спасателей. Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам.

Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. В момент аварии на тротуаре не было случайных прохожих, иначе последствия могли быть еще более печальными. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить подробности данной аварии.