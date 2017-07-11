Под Киевом авто снесло дерево и перевернулось (фото)

Под Киевом на Гостомельском КП произошло ДТП: около 07:20 водитель Lanos не справился с управлением, вылетел с проезжей части и снес дерево.

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"От удара авто перевернулось. Водителя госпитализировала скорая", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Киеве на улице Набережно-Рыбальской возле моста автомобиль Volkswagen врезался в столб. В результате аварии одну женщину спасти не удалось, она скончалась сразу на месте ДТП.