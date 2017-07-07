На Подоле микроавтобус влетел в столб, погибла женщина (фото, видео)

На улице Набережно-Рыбальской, возле моста, автомобиль Volkswagen врезался в столб. В результате аварии, одну женщину спасти не удалось, она скончалась сразу на месте ДТП. Двух пассажиров и водителя многочисленными рваными ранами и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу.

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По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля.