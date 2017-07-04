Пожарные пять часов тушили пожар на нефтебазе под Харьковом (видео)
14:17, 04 июля 2017Происшествия
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Загорелась емкость с мазутом. С нее огонь вырвался наружу, быстро перекинулся на соседние 200-литровые бочки, они мгновенно воспламенились.
Пожарные 5 часов тушили пожар на нефтебазе под Харьковом
Пожар на нафтобазе под Харьковом начался накануне около 8 часов вечера, как сообщается в сюжете ТСН.
Загорелась емкость с мазутом. С нее огонь вырвался наружу, быстро перекинулся на соседние 200-литровые бочки, они мгновенно воспламенились. Площадь пожара была более сотни квадратных метров. К тому же пламя перекинулось на сухую траву вокруг нефтебазы.
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Это заметили случайные свидетели, которые и вызвали спасателей. Бороться с огнем приехало много пожарных, потушили его за 5 часов, однако узнать его причину так и не удалось.
Расследовать инцидент будут полиция и прокуратура.
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