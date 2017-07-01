В Виннице в магазин одежды бросили взрывчатку, после чего там начался пожар

В Виннице в магазин одежды двое неизвестных бросили взрывчатку, после чего там начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня около 11:00 в г. Виннице по улице Стуса двое неизвестных бросили взрывной предмет в помещение магазина одежды, в результате чего начался пожар. Огонь быстро локализовали и потушили спасатели. На месте происшествия работают полицейские-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, к магазину подъехали двое на мотоцикле Suzuki бело-синего цвета. Водитель и пассажир были в мотоциклетных шлемах синего цвета. В момент, когда сотрудница магазина открывала помещение, один из мужчин брызнул неизвестным веществом в ее лицо. Другой подозреваемый бросил взрывчатку в дверь магазина. После этого оба скрылись на мотоцикле.

После звонка на линию 102 на место происшествия выехали правоохранители и "скорая".

Работнице магазина оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В результате инцидента больше никто не пострадал. Пожарные быстро локализовали и потушили огонь.

Полиция ввела план "Перехват", чтобы задержать нарушителей.

В действиях двух лиц усматривают признаки правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить информацию о событиях или подозреваемых, конфиденциальность гарантируют.

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