В оккупированном Донецке произошел взрыв, обрушилось здание университета торговли (фото, видео)

В оккупированном Донецке произошло частичное обрушение здание Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного на бульваре Шевченко. Об этом сообщает ряд российских СМИ, а также сайты боевиков.

Также сообщается, что в результате происшествия есть одна пострадавшая - это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи.

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На месте происшествия развернуты поисково-спасательные работы. "ДНР" рассматривает две версии причин инцидента: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков.

Ранее в Киеве на заводе прогремел взрыв.