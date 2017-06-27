В полиции рассказали подробности подрыва авто разведчика: взрывчатку заложили снизу машины

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что взрывчатка в автомобиле сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала, который был взорван сегодня в Киеве, была заложена снизу транспортного средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крищенко заявил в комментарии журналистам.

Крищенко сообщил, что фрагменты автомобиля разлетелись на большое расстояние.

«Поэтому мы проверяем тщательно все в траве, на деревьях, будут дальше продолжаться следственные действия», - сказал он.

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Также, по словам Крищенко, во время инцидента раздался один взрыв.

«Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. Опять же, после экспертизы уже будет выяснено - внутри или под днищем автомобиля, тип взрывчатки и ее количество», - сказал Крищенко.

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что «по той картине преступления, которая есть в настоящее время, очевидно, что сработало взрывное устройство. Устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено именно после того, как будут проведены следственные действия на месте преступления».

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, а происшествие квалифицировано как теракт.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля в столице погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.