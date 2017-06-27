Взрыв авто в Киеве: СМИ назвали имя погибшего начальника резерва ГУР
Личность погибшего удалось установить благодаря найденному служебному удостоверению.
В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб начальник резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал. Об этом пишет «Страна.ua», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание пишет, что личность погибшего удалось установить благодаря найденному служебномe удостоверению.
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Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, "во время взрыва автомобиля в Киеве погиб военный".
Он отметил, что открыто уголовное производство по статье "теракт".
Как сообщал УНИАН ранее, в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель. На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные. Движение транспорта по улице перекрыли.