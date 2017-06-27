В Киевской области депутату сельсовета грозит до 7 лет тюрьмы за стрельбу по людям

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 54-летнему депутату Старооржицкого сельского совета Згуровского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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Установлено, что депутат, вместе со своим сыном, осуществляя сельскохозяйственные работы на арендованном поле, перекрыли проезд сельскохозяйственной техникой. В дальнейшем между ними и двумя мужчинами, которые хотели проехать по полю на автомобиле, возник конфликт, во время которого депутат выстрелил в мужчин из ружья и ранил их.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.