Стрелявшего в сотрудников НАБУ судью Бурана оставили под стражей

Заводским районным судом Николаева продлено действие меры пресечения судье Малиновского районного суда Одессы Алексею Бурану - в виде содержания под стражей и Андрею Селихову - в виде домашнего ареста, обвиняемым по уголовному производству по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Отмечается, что адвокаты подзащитного не явились на судебное заседание, поэтому прокуроры САП привлекли адвоката из первичной правовой помощи.

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"Указанное решение принято 23 июня 2017 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства за день до истечения срока действия предыдущих мер пресечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в САП отметили, что они, как и суд, лишены возможности продлевать срок действия меры пресечения до истечения срока действия предыдущего решения суда.

"В таких обстоятельствах, распространенные в социальных сетях сообщения о том, что прокуроры САП сознательно не продлевают сроки меры пресечения, не соответствуют как фактическим обстоятельствам, так и требованиям законодательства", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 29 июля 2016 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Бурана. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также в угрозе убийства сотрудников НАБУ при исполнении ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины).

По этому же делу за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, обвиняется сообщник судьи-коррупционера Селихов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение нужного решения по делу о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение.

Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Для Бурана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.